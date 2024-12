Calciomercato.it - Inzaghi tra il Cagliari e la Supercoppa: l’annuncio sugli infortunati, ecco quando recuperano

Leggi su Calciomercato.it

Le parole di Simonepoco prima del fischio d’inizio in Sardegna, il punto sullo stato di forma mentale e fisico della squadra nerazzurra: dichiarazioni importantiL’Inter scende in campo contro il, un match da non fallire per i campioni d’Italia che vogliono allungare la striscia aperta di vittorie in campionato. Si cerca la quinta di fila per dare un segnale forte ad Atalanta e Napoli e a tutto il resto della concorrenza, per chiudere al meglio il 2024 calcistico e lanciarsi poi verso l’impegno initaliana, occasione per provare a conquistare il primo trofeo stagionale.tra ile la– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Inevitabile guardare anche al prossimo impegno in calendario e alla formazione schierata dall’allenatore piacentino, che ha confermato i ‘titolarissimi’ nonostante siano passati pochi giorni dall’ultima gara, quella contro il Como, ribadendo l’undici di base in questo momento.