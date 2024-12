Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Anderson e la magia del Nottingham Forest

2024-12-28 00:07:00 Il CdS:Ilconserva un fascino speciale: ha 159 anni di storia, è il terzo club più antico a livello mondiale dopo il Notts County e lo Stoke City. Ha vissuto il suo periodo d’oro tra il 1978 e il 1980 con Brian Clough in panchina, quando riuscì a vincere due Coppe dei Campioni, un campionato, due Coppe di Lega e una Supercoppa Europea. Una formazione che in Inghilterra viene ricordata a memoria come una poesia: Shilton, Viv, Lloyd, Burns, Gray, O’Neill, Bowyer, McGovern, Mills, Robertson, Birtles.IL RISCATTO – Ha conosciuto la gloria e la polvere. Nel 2007-08 giocava in League One, in serie C. Ha attraversato un lungo periodo di crisi. Nel 2022 è tornato in Premier dopo ventitré anni. Adesso sta festeggiando un Natale da protagonista. Merito di un presidente greco, Evangelos Marinakis, imprenditore e armatore, e del tecnico portoghese Nuno Espirito Santo.