Come mi ha agganciata in aeroporto | Ilary Blasi la rivelazione privatissima e imbarazzante sul fidanzato tedesco

"Eravamo nella lounge di una compagnia aerea, stavamo aspettando di imbarcarci. Io per tornare a Roma e lui in Germania. Non mi aveva mai vista prima e non sapeva chi fossi, per fortuna":ha raccontato al settimanale Grazia della prima volta in cui ha visto il suo attuale compagno, Bastian Muller. "Mi ha attesa fuori dalla toilette, si è presentato e poi invece di chiedermi il numero mi ha chiesto quale fosse il mio profilo Instagram", ha proseguito la conduttrice. Un aggancio a cui lanon sarebbe riuscita a rispondere in maniera immediata. "Gliel'ho dato - ha detto - ma non ho chiesto il suo. Quando ho raggiunto mia sorella e la mia amica Francesca, che avevano visto tutto, sono state loro a insistere perché corressi a chiederglielo prima del suo imbarco: 'Vai o non lo ritroverai mai più', dicevano.