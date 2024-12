Sport.quotidiano.net - Basket: il 2024 della Serie A si chiude con il 13esimo turno

Bologna, 28 dicembre– Il sipario sulpallacanestro italiano scende con la tredicesima giornata del campionato diA targato Unipolsai, che inizierà questa sera con ben due anticipi: la prima palla a due è fissata per le ore 20 (il match sarà trasmesso in diretta su Dazn), quando al PalaRadi di Cremona andrà in scena la sfida tutta a tinte biancoblù tra la Vanoli padrona di casa, che nelle ultime cinque gare di campionato ha vinto una sola volta e la Dinamo Sassari che in settimana si è regalata un nuovo innesto ingaggiando il turco-cipriota Erten Gazi, guardia classe 1997 proveniente dal Fenerbahce Istanbul, dove era ai margini delle rotazioni di coach Jasikevicius. Mezz’ora più tardi, alle 20.30 (il match sarà trasmesso in diretta su Dazn ed Eurosport 2), si giocherà invece in quel di Masnago, dove scenderanno sul parquet la Openjobmetis Varese che farà gli onori di casa e il Napoli, che si sfideranno per la conquista di due punti pesantissimi per la corsa salvezza: nelle file di Varese esordio per Desonta Bradford, rinforzo arrivato in settimana.