Gqitalia.it - Antonio Cassano, con la sua famosa giacca col pelo, aveva anticipato un trend

Il 4 gennaio 2006 è una data che gli appassionati di calcio italiano difficilmente dimenticano:, talento indiscusso e spirito ribelle, fa il suo ingresso nel mondo del Real Madrid. Un trasferimento che prometteva di essere una favola, ma che si rivelò un capitolo amaro nella sua carriera. Tuttavia, è l'immagine di quell'esordio a restare impressa nella memoria collettiva, e non per meriti calcistici., al suo primo incontro con i tifosi madridisti e con il presidente Florentino Perez, indossava unain pelliccia che divenne immediatamente oggetto di scherno.Italian new soccer player of Real MadridAnche all'arrivo in aeroporto a Madrid,stava indossano un'ulteriorecolAFP/Getty ImagesUna pelliccia vistosa, decisamente sopra le righe, fuori luogo per un evento formale di tale importanza e, per molti, semplicemente brutta.