Oasport.it - Volley: Ivan Zaytsev-Vero Volley Monza, è ufficialmente finita

“Il Consorziocomunica che l’atletaha terminato il proprio periodo contrattuale con la MINT. La società ringraziaper la disponibilità dimostrata e gli augura il meglio per il suo futuro”.Con questo comunicato, pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club brianzolo ha ufficializzato la notizia che di fatto era da nell’aria da giorni e che chiude un’esperienza brevissima dell’azzurro in quel di(poco più di tre mesi, ndr).ha lasciato così la sua squadra aiutandola, con 13 punti a tabellino, nella sfida vinta ieri in Superlega contro la Lube Civitanova, con il risultato finale di 3-2.Ora per lui una nuova avventura, in coincidenza dell’inizio del 2025: per lo schiacciatore classe 1988 si aprono infatti le porte della Turchia.