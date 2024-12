Linkiesta.it - Perché in Italia macelliamo sempre meno suini

Leggi su Linkiesta.it

Nel 2024 si è registrato un calo significativo delle macellazioni didestinati alla produzione di prodotti Dop e Igp in. Questo dato riflette non solo le difficoltà di un settore, ma anche l’insostenibilità di un modello produttivo messopiù in discussione. Dietro la diminuzione di oltre quattrocentocinquantamila capi nei primi otto mesi dell’anno si intravedono, seppur minimi, segnali di cambiamento. Uno scenario simile solleva interrogativi sul futuro della carne suina, simbolo di un sistema alimentare in evoluzione.Secondo i dati elaborati dal Clal su dati Ifcq e Csqa, le macellazioni complessive insono aumentate, raggiungendo 6.714.783 capi tra gennaio e agosto 2024, con una crescita di 84.134 capi rispetto allo stesso periodo del 2023. Tuttavia, il numero didestinati alla produzione Dop ha subìto una drastica contrazione: 454.