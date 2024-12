Lanazione.it - La morte di Ezio Ferraro, il calcio dilettanti valdinievolino piange l’allenatore di talenti

Valdinievole, 27 dicembre 2024 – La grande famiglia deldella Valdinievoleper la scomparsa di un altro suo amato rappresentante. È morto, conosciuto ed apprezzato istruttore di, che purtroppo è venuto a mancare all’età di 64 anni, per colpa di un male incurabile. Dopo una buona carriera come punta nei campionatistici,si era dedicato alla crescita dei giovani calciatori della Polisportiva Margine Coperta, dove è stato allenatore per circa venti anni. Qui, nel periodo d’oro della Polisportiva che vinceva tantissimi titoli in Italia, e che ha sfornato una nutrita nidiata di, non ha conquistato solamente tante vittorie, ma anche moltissime gratifiche a livello umano. Era un vero esperto nel rapporto e nella crescita dei più piccoli, tanto è vero che metteva sempre al centro delle sue metodologie di allenamento la crescita a 360° dei ragazzi.