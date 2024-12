Ilfattoquotidiano.it - Il racconto dell’operatrice sanitaria di Emergency tornata da Gaza: “Ho lavorato in Afghanistan e Yemen ma non ho mai visto nulla di simile”

“Hoin Libia,ma quella che hodalle finestre diè una condizione molto critica sia per i combattimenti sia per le condizioni di vita della popolazione che ha subito bombardamenti, si è dovuta spostare più volte e oggi vive ancora in tenda senza avere i servizi di base”. Michela Paschetto è la direttrice delle professioni infermieristiche e sanitarie di. Da qualche settimana èdalla striscia didove l’ong ha iniziato a offrire un supporto medico e logistico a un Centro di salute primaria nella zona di al-Mawasi (Khan Younis), nel sud della Striscia, gestito dall’associazione Culture & Free Thought Association (CFTA). Un’organizzazione non governativa e indipendente locale che lavora qui dal 1991 per fornire assistenza alla popolazione palestinese su vari fronti: da quello culturale e dell’educazione, a quello sociale e sanitario.