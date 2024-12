Tvplay.it - Il Milan vede ribaltato il mercato, il grave infortunio ha modificato tutto

Unpotrebbe cambiare ildela gennaio. Ora ci sono le condizioni per chiudere l’affare Una settimana delicatissima quella appena cominciata per il. Domenica prossima i rossoneri affronteranno la Roma a San Siro nell’ultimo match del 2024, a seguire immediata partenza per l’Arabia Saudita per la Final Four di Supercoppa Italiana nella quale Maignan e compagni si giocheranno la qualificazione in finale contro la Juventus nella sfida in programma venerdì 3 gennaio a Riyad.Ilil, ilha– Tvplay.it (Foto LaPresse)Al rientro, ilsi dedicherà alla sessione invernale di calcio. Non è affatto escluso l’arrivo di nuovi rinforzi in mediana con un centrocampista da aggiungere al reparto e in difesa, sopratse dovesse concretizzarsi la cessione di Tomori, ormai fuori dalle scelte di Fonseca che si affida stabilmente a Gabbia e Thiaw come coppia centrale.