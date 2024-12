Puntomagazine.it - Gran Sasso, trovati i corpi senza vita degli alpinisti dispersi: la tragedia si è consumata domenica scorsa

Cristian Gualdi e Luca Perazzini, scomparsi22 dicembre, sono stati ridopo giorni di intense ricerche in condizioni meteo difficili. Il recupero delle salme è in corso.Pescara, 27 dicembre 2024 – Dopo giorni di ricerchesosta, sono stati individuati iCristian Gualdi, 42 anni, e Luca Perazzini, 48 anni, entrambi originari di Sant’Arcangelo di Romagna,22 dicembre sul, in Abruzzo. I due uomini erano scomparsi mentre scendevano dalla Direttissima al Cornode, quando, probabilmente a causa delle difficili condizioni meteo, erano scivolati in un canalone.Le operazioni di recupero sono entrate nel vivo questa mattina, con l’impiego di squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza, supportate da un’eliambulanza della Regione Abruzzo.