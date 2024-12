Top-games.it - COME Battere il CONGREGATORE DELLA CARNE Guida LORDS OF THE FALLEN

Dopo aver affrontato la sfida di Gaverus la Gentile ti troverai finalmente all’inizio di una nuova area, la Palude Desolata. Qui ad aspettarti ci sarà quinto avversario inof the, ma non temere ci siamo noi a spiegarti.Questo formidabile avversario, si rivela un ostacolo impegnativo, richiedendo forse più di un tentativo per essere sconfitto. Nella seguente, esploreremo attentamente il moveset dele forniremo preziosi consigli su quali siano gli attacchi più efficaci per affrontare al meglio questo temibile avversaro.Forza che una volta sconfitto il Boss avrete tutta una nuova zona davanti a voi da esplorare e, piccolo spoiler, siete molto vicini alla purificazione del primo faro. Ma quella è tutta un altra storia.