Sport.quotidiano.net - Ciclismo: a De Stefano l'Oscar della stagione per la provincia di Pisa

Leggi su Sport.quotidiano.net

,27 dicembre 2024 - Unaciclistica per ladinel segno degli esordienti del primo anno, quella del 2024. Sul podio infatti tre giovani bravi e brillanti. Al primo posto nella classifica in campo regionale Diego DeButese, tredicenne di Santa Maria Monte, al quale sono andati anche i consigli dell’ex professionista e attuale direttore sportivo a Mastromarco di Lamporecchio, Gabriele Balducci suo vicino di casa. Deha vinto 8 gare oltre a 15 piazzamenti nei primi cinque con sette secondi posti. Un giovanissimo spigliato, bravo anche nelle gare fuori regione, che ha iniziato bene e in maniera brillante la sua carriera nele che merita la simbolica assegnazione dell’per la2024. Con lui sul podio vanno altri dueni con la stessa magliaColtano Grube.