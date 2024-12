Lapresse.it - Ucraina, Putin: “La Russia è impegnata a finire la guerra. Sì a negoziati in Slovacchia”

Laa porre fine al conflitto in. Lo ha detto in una conferenza stampa il presidente russo Vladimir, in merito alla possibilità che il conflitto possa concludersi nel 2025. “Naturalmente, raggiungeremo tutti gli obiettivi dell’operazione militare speciale. Questa è la priorità. Sosterremo i nostri ragazzi. Mentre adesso stiamo parlando, loro stanno combattendo”, ha affermato il leader del Cremlino che poi ha parlato della disponibilità dellaa fornire il suo paese come base per itra Mosca e Kiev. Il premier slovacco Fico “ha detto che sarebbero felici di fornire la base per i. Non siamo contrari”, ha detto. “Se si arriva a questo, perché no? Dal nostro punto di vista laassume una posizione così neutrale”, ha aggiunto, “per noi questa è un’opzione accettabile”.