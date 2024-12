Tvzap.it - Tragedia a Natale, maxi incidente tra 7 auto: ci sono morti e feriti

macchiato con il sangue sulle strade italiane. Ieri, infatti, c’è stato unmortale davvero sconvolgente per cause ancora in fase di accertamento. Nello scontro sarebbero stati coinvolti diversi mezzi, addirittura sette. Il bilancio è davvero grave. (Continua.)Leggi anche: Devastante schianto tra camion e furgone: il terribile bilancioLeggi anche: Drammaticosulla provinciale: muore un 23enneGrave: coinvolti diversi mezziIeri sera, per cause ancora in fase di accertamento, c’è stato un gravissimo, che ha visto coinvolti diversi mezzi. Nel sinistro una 600 è andata completamente distrutta dalle fiamme, coinvolte anche una Fiat Panda e una Renault Megane. Il bilancio è di almeno un morto, un uomo di circa 45-50 anni che viaggiava sul mezzo andato in fiamme, e diversigravi, trasportati immediatamente all’ospedale più vicino.