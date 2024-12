Spazionapoli.it - Non solo una partita di Serie A, Napoli-Venezia asse calda di mercato: il motivo

Calcio– Ilaffronta ilalla 18a giornata diA, nonché ultima gara del 2024: c’è un affare in corso tra le società. Non saràunadi pallone. Domenica 29 dicembre ilchiuderà il suo 2024 a due facce davanti al proprio pubblico, in una gara contro ilche servirà per dare un altro chiaro segnale alle sue dirette avversarie. Sarà una sorta di testa coda, vista la posizione che occupa il club lagunare in classifica (19esimo). Ma tra le due società c’è anche una trattativa di calcioin corso.Giovanni Manna dovrà intervenire sulla rosa, rafforzandola e nel caso anche sfoltendola, visti i pochi impegni futuri della squadra azzurra. Senza coppe, non è necessario avere troppi comprimari che non giocano e scontentare calciatori per i prossimi sei mesi.