Oasport.it - LIVE Roma-Milano 0-0, A1 volley femminile in DIRETTA: inizia il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-9 Mani out di Orvosova.9-9 A segno Sylla da zona 4.9-8 Egonu gioca un attacco spinto dalla seconda linea, non c’è precisione però da parte della veneta che manda il pallone fuori dal campo.8-8 MURO SYLLAAAA!8-7 Torna a muovere il punteggiocon Heyrman.8-6 ACE MIRKOVICCCCCC! Scatenata la serba!7-6 ACE MIRKOVICCCC!6-6 Errore al servizio di Daalderop.5-6 Infrazione di gioco commessa dalla formazione capitolina.5-5 Salas è lesta ad appoggiare il pallone a terra con un tocco d’astuzia. Inizio più equilibrato del previsto.4-5 Primo tempo efficace di Heyrman.4-4 Fast vincente di Schoelzel.3-4 Mani out di Egonu dalla seconda linea.3-3 A segno in pipe Salas.2-3 Si riscatta Danesi con il primo tempo vincente.2-2 MURO SCHOELZELLL!1-2 Out la battuta di Orro.