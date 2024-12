Ilfoglio.it - La Russia pensa alle criptovalute per eludere le sanzioni occidentali

Per le transazioni commerciali con l’estero “è possibile utilizzare i bitcoin che abbiamo estratto qui in”, ha detto il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov in un’intervista andata in onda su24 il giorno di Natale. Secondo il ministro, le aziende russe hanno già iniziato a utilizzare bitcoin e altre valute digitali nei pagamenti internazionali in virtù di un “regime sperimentale” avviato dal Cremlino perleapplicate all’indomani dell’invasione in Ucraina. Misure che hanno complicato parecchio gli scambi commerciali dellacon i suoi principali partner, come Cina, Turchia, India ed Emirati Arabi Uniti: paesi le cui banche – sotto la pressione delle autorità– sono sempre più caute nell'accettare flussi finanziari provenienti da Mosca.