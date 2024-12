Ilfoglio.it - La pista russa dietro l'aereo precipitato in Kazakistan

Leggi su Ilfoglio.it

Sarebbe stata l'antiaereaad abbattere l'della Azerbaijan Airlines, in volo dalla capitale azera Baku al capoluogo ceceno Grozny, che si è schiantato ieri vicino ad Aktau, in, causando 38 morti e 29 feriti. Alternativa ad altre ipotesi, come lo scontro con uno stormo di uccelli o l'esplosione di una bombola di gas a bordo, l'accusa è stata formulata dal Consiglio di difesa e sicurezza ucraino, in particolare dal capo del Centro per la lotta alla disinformazione presso lo stesso Consiglio, Andri Kovalenko. Secondo Kovalenko, “questa mattina l''Embraer 190' dell'Azerbaijan Airlines, in volo da Baku a Grozny, è stato abbattuto da un sistema di difesa aerea russo”. La tesi è ripresa anche da media russi indipendenti, come Meduza, che accusano un missile terra-aria.