Assalto a Lautaro Martinez | offerti tre giocatori all’Inter

Si riaccendono le voci di mercato su, ultima proposta ai nerazzurri con un maxi scambioDecisamente inconsuete, le medie realizzative al ribasso che sta tenendoin questa stagione. L’attaccante dell’Inter, da sempre, ci aveva abituato a essere una garanzia dal punto di vista delle reti messe a segno, andando invece incontro, in questa fase, a un lungo periodo di digiuno, che dura ormai da più di un mese e mezzo.tre– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Ultimo gol quello contro il Venezia, all’inizio di novembre, poi più nulla. A uno straordinario bomber come lui si può perdonare un momento no, data l’importanza da sempre rivestita in maglia nerazzurra. L’impegno per la squadra, da capitano, non manca mai e del resto il suo pubblico è ancora tutto al suo fianco.