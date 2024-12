Oasport.it - Baseball, il Presidente Mazzieri guarda al futuro: “Il sogno è qualificarsi a Los Angeles 2028, sarà un cammino duro”

C’è un importante sguardo alnel primo saluto di Natale di Marco, autorità eletta a capo della Federazione Italianae Softball appena cinque settimana fa. Il, attraverso una lettera aperta pubblicata sul sito ufficiale della FIBS, ha tracciato la via per i prossimi anni, motivando alcuni cambi regolamentari importanti, soprattutto in ottica Serie A. La principale modifica riappunto il massimo Campionato nostrano che, dal 2025,contraddistinto da un Girone A unico a otto squadre, costituito da due match settimanali di nove inning, da disputare il venerdì e il sabato a campi invertiti: “Nel girone A della Serie A di, torneremo alle due partite settimanali da nove inning ciascuna, con il desiderio di tornare progressivamente a tre partite settimanali nel corso del quadriennio – ha dettopoi fondamentale riscrivere la regola dei giocatori AFI, per la quale, al momento, abbiamo stabilito l’inserimento di un giocatore di cittadinanza italiana sul monte di lancio, lasciando però inalterata la quota dei 4 AFI in campo”.