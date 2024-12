.com - MagLev: treni a levitazione magnetica in grado di raggiungere 600 km/h

Il treno(abbreviazione di Magnetic Levitation, ovvero) è un avanzato mezzo di trasporto ferroviario che utilizza la forzaper sollevarsi e muoversi sopra i binari, eliminando il contatto fisico con essi. Questa tecnologia permette velocità estremamente elevate, silenziosità e una corsa fluida.Next: bus modulare elettrico italianoLa tecnologia della, conosciuta come, sta trasformando il trasporto ferroviario. Con velocità che superano i 600 km/h, questifuturistici stanno cambiando il modo in cui pensiamo ai viaggi su rotaia.Isono stati concettualizzati nei primi del 1900 dal professore e inventore americano Robert Goddard e dall’ingegnere americano di origine francese Emile Bachelet e sono in uso commerciale dal 1984, con diversi modelli operativi al momento e reti estese proposte per il futuro.