Iltempo.it - Il vento, l'albero e poi la tragedia. Madre uccisa al parco davanti ai figli

da unmentre guardava igiocare seduta su una panchina del. È sucesso in via Cesare Massini, a Colli Aniene alle 12. NelLivio Labor, vicino a viale Palmiro Togliatti, un, un pioppo cipressino, è crollato uccidendo una donna di 45 anni, Francesca Ianni, dipendente del ministero dell'Istruzione residente in Belgio e in vacanza in città con la famiglia per le vacanze di Natale, colpita in pieno e morta sul colpo. È rimasta gravemente ferita anche un'altra donna, una sua amica e coetanea, Alessia Annibale, seduta accanto a lei sulla panchina. Il tutto è avvenutoagli occhi dei tredella vittima, di 12,10 e 7 anni, rimasti illesi ma sotto choc, che, in quel momento, si trovavano nell'area giochi. Poco lontano dal cadavere era ancora presente il pallone da calcio bianco e turchese con cui i bambini stavano giocando.