Thesocialpost.it - Il Giubileo in diretta – Il messaggio del papa: “La porta sia un invito a entrare in una nuova vita”

Leggi su Thesocialpost.it

Alla celebrazione deldelle prossime ore saranno presenti nella basilica di San Pietro alcune delle altre Chiese e Comunioni cristiane presenti a Roma. «Alcuni di questi ospiti ecumenici – ha spiegato il Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani – sono stati inti ad essere tra coloro che attraverseranno la soglia dellaSanta dopo il Santo Padre. Questoè un gesto di ospitalità, che ina condividere la gioia della Chiesa cattolica all’apertura del».«Non deve essere interpretato come un tentativo di associarli ad elementi del, come l’indulgenza giubilare, che non sono in linea con le prassi delle loro rispettive comunità. Piuttosto, – ha poi aggiunto lo stesso dicastero – il loro passaggio attraverso laSanta è un segno visibile della fede che tutti i cristiani condividono in Gesù Cristo, il Verbo fatto carne – la fede che professiamo nel Credo Niceno – e della nostra comune fede che lo stesso Gesù è laattraverso la quale entriamo alla