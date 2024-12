Lanazione.it - Sei ambulanze sotto l’albero. Prosegue la raccolta fondi

Ieri le sei nuovee il pulmino per disabili della Pubblica assistenza sono state benedetti dal parroco del Duomo di Carrara don Piero Albanesi (nella foto). Un investimento da 589mila euro che la Pubblica assistenza pagherà con un leasing per garantire a tutti i cittadini un servizio indispensabile come quello del 118. L’evento ha coinvolto decine di dipendenti e volontari che operano per l’associazione, giunta quest’anno al traguardo dei 130 anni di attività. Presente anche la banda musicale Giuseppe Verdi e i centauri del gruppo staffette Versilapuano vestiti da Babbi Natale, che hanno sfilato per le vie del centro e lungo viale XX Settembre assieme ai nuovi mezzi. Presente al taglio del nastro la vicesindaca Roberta Crudeli. "Questa non è una dimostrazione di forza della nostra associazione, ma un’assunzione di responsabilità verso il servizio che svolgiamo – ha detto il presidente della Pubblica assistenza Fabrizio Giromella –.