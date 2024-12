Lanazione.it - Ragazza italiana accoltellata a Oslo, come sta Martina Voce

, 23 dicembre 2024 – Sarà operata nella giornata di oggi, 23 dicembre, lafiorentinadall’ex fidanzato., 21 anni, ha trascorso una notte in condizioni stabili in ospedale, tenuta sedata in coma farmacologico., 21 anni, è statadall'ex fidanzato a. Ricoverata in coma farmacologico, non è in pericolo di vita. Lastudia e lavora da tempo nella capitale norvegese ed è scampata al tentativo di femminicidio da parte dell'ex fidanzato Mohit Kumar, un informatico di origine indiane, anch’egli ferito nella colluttazione con i colleghi diavvenuta dopo l’aggressione.aggredita a. Trenta coltellate dall’ex. A 21 anni finisce in coma Ladovrà essere sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico, di tipo ricostruttivo, a causa delle coltellate, decine, ricevute, dall'ex, che è accusato di tentato omicidio.