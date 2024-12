Pep Guardiola tecnico del Manchester City è interessato a Mohammed Kudus

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Ilè stato disastroso in questa stagione e nulla di quello che sta facendo Pepsembra funzionare per loro.Attualmente sono settimi in campionato e considerando che dicembre sta per finire è una grande sorpresa vederli lontani dalla vetta della classifica e faticare a entrare nelle prime quattro.Delle 17 partite di Premier League giocate in tutta la stagione, ilne ha già perse sei.Confrontandolo con la scorsa stagione, avevano perso solo tre partite di campionato su 38.Il declino della squadra diè del tutto inaspettato e per farla uscire dalla crisi ilspagnolo è stato accostato ad un acquisto di un attaccante della Premier League.Secondo quanto riferito da Fichajes, i campioni in carica della Premier League si stanno preparando a fare un’offerta da 80 milioni di euro perdel West Ham United.