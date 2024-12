Lanazione.it - Patto tra Avis Toscana e grandi aziende per incentivare donazioni di sangue

Firenze, 23 dicembre 2024 - Untrae leimprese per rafforzare la cultura della donazione die plasma nei luoghi di lavoro, facilitando i dipendenti. È quello che è stato sottoscritto oggi (23 dicembre) a Firenze. L’iniziativa è stata presentata nella biblioteca del presidio di San Giovanni di Dio, messa a disposizione dalla fondazione Santa Maria Nuova. Per l’occasione, accanto alla presidente regionale diClaudia Firenze, sono intervenuti i rappresentanti delle direzioni generali dell’azienda sanitariacentro,nord ovest, e dell’azienda ospedaliera di Careggi, insieme ai rappresentanti delle trecoinvolte. Imprese che hanno sottoscritto i primi tre accordi pilota previsti dalla delibera di giunta regionale 1123/2024, che formalizza lo schema tipo di protocollo d’intesa per la promozione delledi, plasma e piastrine.