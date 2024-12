Thesocialpost.it - “Nuove armi a Putin e droni killer”. Russia e Corea del Nord fanno tremare il mondo

In Ucraina, si stima che oltre mille soldatini siano morti o feriti dopo essere stati inviati a sostenere lanei mesi scorsi. Questa notizia è stata riportata dall’agenzia sudna Yonhap, che cita fonti dell’intelligence di Seul, specificando che il numero esatto coinvolto è di circa 1.100 unità. Inoltre, secondo i militari sudni, ladelpotrebbe essere pronta a inviare ulteriori truppe ed equipaggiamenti in, inclusi possibilikamikaze, a sostegno dell’operazione militare di Mosca contro l’Ucraina, come riportato in un documento pubblicato oggi.Pyongyang sta intensificando le sue forniture die munizioni allaCome riportato dal quotidiano The Wall Street Journal, la cooperazione militare tra Pyongyang e Mosca si sta approfondendo, con ladelche aumenta l’invio di armamenti a sostegno della guerra in Ucraina, ricevendo in cambio denaro e petrolio dalla