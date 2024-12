Romadailynews.it - Museo del Corso – Polo Museale Roma: aperture straordinarie durante le feste, oltre 30.000 visitatori in meno di un mese

Leggi su Romadailynews.it

Affluenzale aspettative per la nuova istituzione culturale di Fondazionedelledopo il successo del primoDal 27 novembre30.000hanno potuto ammirare gratuitamentela Collezione permanente e l’Archivio storico di Palazzo Sciarra Colonnae La crocifissione bianca di Marc Chagall esposta fino al 27 gennaio 2025 a Palazzo Cipolla.dal 26 dicembre al 6 gennaio. Un laboratorio creativo per bambini nel giorno dell’Epifania.www.del.comPalazzo Cipolla, facciata, 2024 (c) FondazioneInstallationView Marc Chagall Crocifissione Bianca (ph Vinicio Ferri), (c) FondazionePalazzo Sciarra Colonnna – Biblioteca del Cardinale Prospero Colonna (ph Giovanni Formosa), (c) Fondazione30 mila persone hanno visitato il nuovodelindi un