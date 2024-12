Anteprima24.it - Maltempo: disagi in città e provincia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIl, annunciato dalla Protezione Civile con il bollettino di allerta, si è manifestato increando problemi ein più punti del territorio. Alberi o solo tronchi sono crollati. Problemi in particolare sono stati registrati in via Navarra a Capodimonte nel capoluogo e a Sant’Angelo a Cupolo impegnando i Vigili del fuoco in un intenso lavoro per rimettere in sicurezza le strade. (foto di repertorio)L'articoloinproviene da Anteprima24.it.