Formiche.net - Il gas come arma di guerra ibrida. Cosa emerge dall’incontro Fico-Putin

Dopo il primo ministro ungherese Viktor Orbán, è toccato all’omologo slovacco Robertvolare a Mosca per rompere l’isolamento internazionale a cui i leader dell’Unione europea hanno costretto il presidente russo Vladimirin risposta all’aggressione su larga scala dell’Ucraina iniziata 34 mesi fa. Le immagini delle strette di mano tra i due al Cremlino sono arrivate a tutte le cancelliere occidentali. Anche a Kyiv, da dove il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusatodi voler “aiutare”a “fare soldi per finanziare lacon Kyiv”.È un momento di grande tensione per il transito del gas russo verso l’Unione europea. Dopo l’invasione russa in Ucraina, Kyiv ha annunciato la scorsa estate che non avrebbe rinnovato il contratto con la Russia per il trasporto del gas russo in Europa attraverso la sua vasta rete di gasdotti.