Lopinionista.it - I bambini e la figura di Babbo Natale: consigli per genitori e nonni

Ilè un periodo magico per i, colmo di allegria e spensieratezza, socialità e soprattutto, di attesa per l’arrivo di. Ma cosa rappresenta davvero questaper i più piccoli? E quale significato profondo cela questa tradizione? Per iè molto più di un semplice uomo che porta i regali la notte della vigilia. È unache rappresenta amore incondizionato, universale, che non fa distinzioni e che si rivolge a tutti idel mondo. La magia e la fantasia sono da sempre racchiuse in questa“Speciale”, così come molteplici valori educativi importanti.La sua storia, con la slitta volante, le renne e il Polo Nord, stimola l’immaginazione e alimenta il desiderio di credere nel “meraviglioso”: il premio per la bontà per farne un esempio,premia ibuoni con i regali, incentivando così comportamenti positivi e altruistici, ma non solo! A rendere il tutto magico, ci sono anche l’attesa e la speranza.