Fiorentina-Udinese 1-2, Lucca e Thauvin firmano il colpaccio

Firenze, 23 dicembre 2024 – L’si fa il regalo di Natale anticipato e sbanca l’Artemio Franchi battendo 2-1 in rimonta la: i viola, reduci dal ko nel derby dell’Appennino contro il Bologna, vedono così interrompersi anche striscia di risultati utili interni, che durava da ben diciannove partite. Un successo strappato con le unghie e con i denti dai bianconeri che, dopo appena 8’, sono finiti sotto nel punteggio per effetto del rigore trasformato da Kean. I padroni di casa non hanno però saputo dar seguito al buon avvio e, pur creando buone occasioni, non sono riusciti a colpire ulteriormente un’che nella ripresa è prepotentemente salita in cattedra piazzando un micidiale uno-due. I gol al 50’ di(che ha poi colpito anche un palo in rovesciata) e al 57’ dihanno infatti completamente ribaltato la gara in favore dei friuliani, i quali hanno poi saputo resistere con grande grinta all’assedio finale dei viola.