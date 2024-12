Amica.it - Dai Fab Four ai classici di Woody Allen a "Black Doves": 4 film e 4 serie tv da vedere su Netflix, Prime, RaiPlay e le altre piattaforme. In famiglia (o no)

Leggi su Amica.it

Tra pranzi, cene e brindisi, durante le Feste possiamo approfittare per (ri)o recuperare con i nostri cari (o con chi vogliamo)tv disponibili in streaming suVideo, Sky,e le. Se non vi piacciono le opere a tema troppo “natalizio” di cui è già colma la tv generalista, ecco i nostri suggerimenti per un bel bingewatching delle Feste, ovvero una “maratona” di buone visioni. Dai nuovi documentari Beatles ‘64 (su Disney+) e Hayao Miyazaki e l’airone () al recenteFly Me to the Moon – L’altra faccia della luna con Channing Tatum e Scarlett Johansson (Apple Tv+). Dallatv gialla Stucky con Giuseppe Battiston () fino alla sorprendente Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 di Sydney Sibilia.