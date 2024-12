Anteprima24.it - Centro storico di Napoli nel mirino dei Carabinieri, arresti e sequestri

Tempo di lettura: < 1 minutoControlli deineldi, lo scorso fine settimana: effettuatidi droga, botti, denunciati parcheggiatori abusivi. Un uomo di 21 anni è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio – aveva addosso 20 grammi di marijuana – e anche per detenzione illecita di artifici pirotecnici, poiché la perquisizione in casa ha permesso di scoprire 50 grossi petardi “rambo”. Il bilancio dei controlli portati avanti daidella Compagniae dai militari del Reggimento “Campania” comprende anche la denuncia di quattro parcheggiatori abusivi attivi nella zona dei “baretti”. Uno di loro, 34enne, era già stato sottoposto a Dacur. Non distante, su via Lungo Montecalvario, i militari hanno sorpreso un 24enne di origine bengalese che girava armato di coltello.