Lanazione.it - Case popolari e affitti calmierati. Nuove regole per undici alloggi

Per gliad uso residenziale di natura pubblica disponibili nel complesso di Valdisole, a poche centinaia di metri dal centro storico di Vinci, l’Unione dei Comuni ha pubblicato il regolamento che disciplina i criteri generali per l’assegnazione e la gestione. Ne hanno diritto: persone singole o coppie coniugate, o conviventi more uxorio o soggetti legati da vincoli di assistenza morale e materiale, di età pari o superiore a 65 anni (questo è il primo requisito); oltre che cittadini italiani e della Ue, possono accedere anche stranieri con regolare permesso di soggiorno in corso di validità; residenza in uno dei Comuni dell’Unione; essere in possesso di una attestazione Isee in corso di validità, con valore non superiore al limite d’accesso per glidi edilizia residenziale pubblica; assenza di titolarità di diritti di proprietà oppure usufrutto, di uso o abitazione suo adeguato alle esigenze del nucleo familiare che si trovi ad una distanza pari o inferiore a 50 chilometri dal proprio comune di residenza.