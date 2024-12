Sport.quotidiano.net - Roma-Parma 5-0: giallorossi brutali, doppietta di Dybala

Leggi su Sport.quotidiano.net

22 dicembre 2024 - In conferenza stampa aveva chiesto una reazione Claudio Ranieri e questa non è mancata. All'Olimpico laè soverchiante e demolisce con un rotondo 5-0 ilal termine di una partita dominata per larghi tratti. Il vantaggionista arriva sul rigore trasformato da, con Saelemaekers a raddoppiare già nella prima frazione. Nella ripresa dilaga la marea giallorossa, con ladella Joya, il secondo rigore trasformato da Paredes e il sigillo finale di Dovbyk. Tre punti preziosissimi per lache allontana così la zona rossa, mentre non riesce a Pecchia il bis di vittorie contro lene, dopo aver superato tre settimane fa la Lazio. Primo tempo Ranieri ha bisogno di vincere questa sfida e punta sull'esperienza: davanti a Svilar allora c'è Hummels come faro difensivo, affiancato da Mancini e N'Dicka.