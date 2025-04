Quotidiano.net - Borse a picco anche oggi, non si placa l’effetto dazi di Trump

Roma, 4 aprile 2025 – Non si attenuano le ripercussioni sia politiche che economiche a un giorno dall’annuncio dell’introduzione deireciproci fatta dal presidente americano Donald. Wall Steet, che ha chiuso con un pesante -4%, e leeuropee hanno bruciato in un giorno 2.500 miliardi. Maha minimizzato dicendo che “alla lunga gli effetti saranno positivi per gli Usa”.la premier Meloni, pur criticando le politiche protezionisticheiane, ha invitato alla calma (l’export Usa è il 10% del totale delle nostre esportazioni) mentre la Ue prepara risposte e negoziati. Leeuropee soffrono per iUSA e il rischio di recessione globale, influenzando Wall Street e il settore energetico.