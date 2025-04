Il terzino ko per la caviglia | ora tocca a Holm Castro tra oggi e domani il provino-verità Calabria una doccia freddissima Stop di 3 settimane | punta l’Empoli

Calabria hanno confermato la distorsione alla caviglia sinistra dell’ex Milan. Tre settimane di Stop. Ovvero, niente Napoli, Atalanta e Inter, il trittico da cui passa una bella fetta delle aspirazioni Champions. Non ci sono lesioni, ma la torsione è stata forte: Calabria ha speranze di tornare per la semifinale di ritorno con l’Empoli del 24 aprile o per la trasferta di Udine del 27, anche qualora dovesse bruciare le tappe con i nerazzurri di Milano potrebbe accomodarsi al massimo in panchina. La fascia destra di difesa, quindi è pronta a cambiare padrone di nuovo, proprio ora che un padrone pareva averlo trovato: con il Napoli tornerà Holm, che aveva iniziato a splendere con continuità proprio in concomitanza dell’arrivo di Calabria e che si è fermato con il Torino per una lesione ai flessori della coscia; la buona notizia è che nel corso della sosta Holm è stato protagonista con la Svezia, trovando anche il gol e che nelle ultime apparizioni, seppur da subentrante, ha dimostrato di aver ritrovato la gamba. Sport.quotidiano.net - Il terzino ko per la caviglia: ora tocca a Holm. Castro, tra oggi e domani il provino-verità. Calabria, una doccia freddissima. Stop di 3 settimane: punta l’Empoli Leggi su Sport.quotidiano.net Cattive notizie da Casteldebole: gli esami sostenuti da Davidehanno confermato la distorsione allasinistra dell’ex Milan. Tredi. Ovvero, niente Napoli, Atalanta e Inter, il trittico da cui passa una bella fetta delle aspirazioni Champions. Non ci sono lesioni, ma la torsione è stata forte:ha speranze di tornare per la semifinale di ritorno condel 24 aprile o per la trasferta di Udine del 27, anche qualora dovesse bruciare le tappe con i nerazzurri di Milano potrebbe accomodarsi al massimo in panchina. La fascia destra di difesa, quindi è pronta a cambiare padrone di nuovo, proprio ora che un padrone pareva averlo trovato: con il Napoli tornerà, che aveva iniziato a splendere con continuità proprio in concomitanza dell’arrivo die che si è fermato con il Torino per una lesione ai flessori della coscia; la buona notizia è che nel corso della sostaè stato protagonista con la Svezia, trovando anche il gol e che nelle ultime apparizioni, seppur da subentrante, ha dimostrato di aver ritrovato la gamba.

Infortunio Calabria: quando torna il terzino del Bologna dal ko in Coppa Italia - Calabria ha lasciato il campo per infortunio durante Empoli-Bologna. Ecco quando torna l'ex terzino del Milan. (tag24.it)

Tegola Calabria: distorsione alla caviglia. E Castro lavora ancora a parte - Roma, 3 apr. - (Adnkronos) - Tegola Calabria per il Bologna che dovrà fare a meno del terzino ex Milan per diverse settimane. (msn.com)

Haaland, il ko alla caviglia è serio ma ci sarà per il finale di stagione col Manchester City e per Norvegia-Italia - QUALIFICAZIONI MONDIALI - Haaland si è infortunato seriamente alla caviglia sinistra e dovrà restare fermo per qualche settimana. Non c'è ancora la diagnosi ... (eurosport.it)