Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Doohan a muro in curva 1, bandiera rossa! Russell precede Hamilton

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.08 ATTENZIONE!!!!!!!!08.08 Sale al comandocon le hard in 1:29.666 con 284 millesimi su, Norris inizia ora il suo lavoro. Ottimo scatto del pilota Mercedes che continua a dare segnali positivi anche a Suzuka.08.07sale in vetta in 1:29.980 con hard, con 28 millesimi su Alonso con le medie, quindi Hadjar con medie a 358 millesimi. Quinto Piastri a 735. Il vento aumenta ancora e diventerà un fattore per i piloti?08.06 Tsunoda sale in vetta in 1:30.625 con 131 millesimi su Lawson, ma ora è Hadjar primo in 1:30.305.08.05 Lawson inizia in 1:30756 con 444 millesimi su Bortoleto e 634 su Albon.08.04 Sainz in un team radio si è lamentato che nella mitologica 130R la sua Williams saltellasse in maniera eccessiva.