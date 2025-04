BALLANDO ON THE ROAD 2025 | GRAN FINALE A ROMA CON MILLY CARLUCCI E TANTI TALENTI

BALLANDO on the ROAD celebra un traguardo straordinario: 10 anni di passione, emozioni e danza con MILLY CARLUCCI, padrona di casa di BALLANDO con le Stelle.Il tour, ideato per portare la magia del ballo nelle città d'Italia, ha conquistato il cuore di milioni di persone, diventando un punto di riferimento per tutti gli appassionati di danza e intrattenimento.La magia di BALLANDO on the ROAD continua! Dopo il GRANde successo della prime 2 tappe, a Lamezia Terme ed Antegnate, il tour di danza itinerante più amato d'Italia arriva sabato 5 aprile a ROMA per la 3a ed ultima tappa di questa edizione, all'insegna della musica, del ballo e del divertimento.Sarà un evento unico e coinvolgente, dove professionisti e amanti della danza si esibiranno in spettacoli emozionanti, creando una connessione speciale tra i partecipanti e il pubblico.

