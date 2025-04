Lanazione.it - Cdp Vaianese esulta. Las Vegas finisce ko

Leggi su Lanazione.it

Albano e Naglieri hanno timbrato il cartellino, mettendo la firma sotto il 2-1 finale e vanificando così l’acuto di Dondini. E’ così che la Cdpsi è aggiudicata il derby di Vaiano, sovvertendo il pronostico della vigilia che sorrideva invece al Las. Un incontro svoltosi lo scorso mercoledì al Canovai, calendarizzato inizialmente per lo scorso 22 marzo e recuperato solo due giorni fa a seguito del rinvio per allerta meteo. Erano come detto gli uomini di coach Albert Shehaj i favoriti, in virtù della miglior posizione in classifica e del fatto che un successo li avrebbe portati al terzo posto, sopravanzando così il Tobbiana. E invece, Bandinelli e compagni restano quarti, seppur in piena zona playoff e a due lunghezze di distanza dai tobbianesi. Adesso dovranno però guardarsi le spalle dal Bacchereto e dal San Lorenzo Campi Giovani, che hanno una partita in meno e che vincendo potrebbero mettere la freccia.