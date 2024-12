Sport.quotidiano.net - Motogp, Marquez lascia Red Bull: in Ducati lo sponsor di bevande è un altro

Bologna, 22 dicembre 2024 – Marccambiapersonale. Si chiude un lungo rapporto tra l’otto volte campione del mondo e Reda causa del suo passaggio nel team ufficiale. A Borgo Panigale vige già laizzazione di una bevanda energetica, ed è Monster, per cuinon può apporre un suopersonale in conflitto con quelli già a contratto con. Significa la necessità di abbandonare lo storico marchio Red. Lo ha annunciato lo stesso pilota spagnolo a Servus Tv, di proprietà proprio nel noto marchio di bibite austriaco.: “Non posso continuare con Red” Per vincere un mondiale e arrivare a nove, Marc ha cercato con tutte le sue forze di approdare nel team ufficiale, e ci è riuscito dopo un solo anno in Gresini. Poco importa se questo lo obbligherà a cambiareperché a Borgo Panigale vige già un marchio di bibite e l’attrazione verso la miglior moto al mondo è forte, tanto da cambiare le abitudini.