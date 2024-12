Liberoquotidiano.it - La Roma riparte con Dybala: cinque gol al Parma e Ranieri fa sentire la sua mano

Lachiude l'anno all'Olimpico lanciando altri segnali di ripresa. I giallorossi superano 5-0 ilgrazie alle reti di, Saelemaekers, Paredes e Dovbyk e continuano la risalita: la squadra diè undicesima in classifica, con 19 punti. Sotto gli occhi dei grandi ex giallorossi Vincenzo Montella e Damiano Tommasi, lapreme sull'acceleratore già in avvio. Dopo una manciata di minuti,viene atterrato in area da Balogh e l'opportunità del vantaggio arriva dal dischetto. Dagli undici metri, l'argentino spiazza Suzuki e fa 1-0 all'8'. L'Olimpico spinge, larisponde con grandi fiammate e al 13' ecco il raddoppio. Angelino pennella un cross morbido dalla sinistra, Saelemaekers trova un gran destro al volo e buca Suzuki. Doppio gancio in pieno volto per i gialloblù, che però si assestano con il passare dei minuti e si fanno poi vedere in un paio di occasioni dalle parti di Svilar.