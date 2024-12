F1 la FIA approva le nuove regole | debutta il kit di raffreddamento cambiano le norme per l’aerodinamica

Leggi su Sportface.it

La stagione di F1 2024 è terminata ormai tre settimane fa, con il Gran Premio di Abu Dhabi, ma il Circus non si ferma mai. La Federazione si è riunita i Ruanda, dove è andata in scena anche la cerimonia di premiazione dei diversi campionati. I vertici della FIA hannoto una serie diin vigore nella stagione 2025 e anche per quella successiva. Si avvicina il momento del pesante cambio regolamentare, atteso nel 2026, e alcuni elementi iniziano già a cambiare. La FIA si è concentrata sule sulleper il ‘mini DRS’, ma senza tralasciare i piloti. Nel 2025, infatti, debutterà il nuovo sistema di.BEN SULAYEM Mohammed (uae), President of the FIA, portrait, Marshall girls, women, during the Formula 1 Azerbaijan Grand Prix 2024, 17th round of the 2024 Formula One World Championship from September 13 to 15, 2024 on the Baku City Circuit, in Baku, AzerbaijanHeat Hazard KitSi chiama Heat Hazard Kit il sistema ideato dalla FIA per tutelare i piloti in caso di alte temperature.