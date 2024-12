Ilgiorno.it - Coppia gay aggredita a Milano: “Tornavano a casa mano nella mano, bersagliati da insulti omofobi”

, 22 dicembre 2024 – Unaomosessuale è stata “notte tra sabato e domenica nel quartiere Barona a”. I due giovani “stavano tornando a” quando, all’improvviso, sono stati “dicome ‘fate schifo’, ‘ma veramente fate?’, ‘siete contro Dio e la natura’ da parte di un gruppetto di cinque giovani. A denunciare quanto accaduto è il consigliere regionale del Patto Civico, Luca Paladini, che ha scritto un post sul suo profilo Instagram. Le indagini su quanto avvenuto sono in corso. Stando a quanto raccontato da Paladini sui social, uno dei due, 45 anni, avrebbe reagito a parole agli“ed è stato trasportato all'ospedale San Paolo in codice verde con lievi ferite a causa di un pugno in faccia”. L'uomo, sempre al San Paolo, è stato dimesso domenica mattina, 22 dicembre.