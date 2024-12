Lanazione.it - Alia, servizi attivi durante le festività

Multiutility, gestore delo di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città, non segnala variazioni delo in questo periodo di, se non per le giornate di Natale e Capodanno, che cadono entrambe di mercoledì. Idel 25 dicembre e del primo gennaio saranno posticipati a sabato 28 dicembre al e 4 gennaio. In tutti gli altri giorni isaranno regolarmente svolti nei 65 comuni dell’Ato Toscana Centro, compresi quelli del 26 dicembre e di lunedì 6 gennaio.informa anche che idi spazzamento, manuale e meccanizzato, saranno invariati e proseguiranno per tutte le. Il 25 dicembre e il primo gennaio, lo spazzamento sarà dimensionato in funzione delle caratteristiche delle aree geografiche interessate, e verrà, quindi, regolarmente svolto nei centri storici dei comuni a elevato interesse turistico, oltreché nelle manifestazioni, mercati ed eventi previsti nella giornata al fine di garantire il decoro dell’area interessata.