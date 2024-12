Ilveggente.it - Smacco Djokovic, che affronto: Alcaraz l’ha fatta grossa

Leggi su Ilveggente.it

sfidain un modo alquanto insolito: che pasticcio!Novakli ha avvisati ben prima che la nuova stagione avesse inizio. Ha inviato loro un messaggio per informarli del fatto che il prossimo anno non lascerà nulla d’intentato. Che renderà loro la vita impossibile, ha detto anche, seppur solo tra le righe, facendo sfoggio della sua sete di vittoria e di rivincita. Guai a darlo per scontato, dunque, perché magari nel 2024 non ha vinto nessun titolo: sottovalutare ciò di cui è capace sarebbe un gravissimo errore., che(LaPresse) – Ilveggente.itE chissà come avranno reagito Jannik Sinner e Carlos, quando hanno capito che il messaggio in questione era rivolto proprio a loro, in quanto campioni indiscussi della stagione ormai volta al termine.