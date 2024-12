Thesocialpost.it - Meteo, allerta della protezione civile per domani

A partire da, ilsubirà un nuovo peggioramento, con il passaggio di una perturbazione atlantica che colpirà in prima battuta il Nord Italia, per poi estendersi anche alle regioni tirreniche centrali e al Sud. L’diramata dallamette in evidenza i rischi legati a venti forti e condizionirologiche avverse.Venti forti e mareggiate lungo le costeSecondo le previsioni, le prime ore del giorno vedranno l’arrivo di venti intensi, con raffiche fino a burrasca forte, che interesseranno principalmente Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana. Il maltempo si estenderà poi a Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Calabria. In queste aree, si prevede anche la presenza di mareggiate lungo le coste esposte.gialla per rischio idraulico e idrogeologicoParticolare attenzione va prestata a due aspetti del maltempo: in Emilia-Romagna centro-orientale è stata emessa un’gialla per rischio idraulico, in vista del transito delle piene del Secchia e del Reno, che potrebbero causare problematiche legate alla gestione delle acque.